Klaiber geeft gele kaart aan scheidsrechter: "Beetje arrogant"

Brøndby heeft donderdagavond in de voorronde van de Conference League met 4-0 gewonnen van het IJslandse Vikingur Reykjavik, nadat de heenwedstrijd nog met 3-0 (!) verloren ging. Sean Klaiber was belangrijk met een assist, terwijl ook voormalig SC Heerenveen-speler Mats Köhlert twee assists voor zijn rekening nam.

De rechtsback, die in het verleden onder meer bij FC Utrecht en Ajax speelde, zag dat zijn ploeg tot overmaat van ramp na ruim een kwartier spelen met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Clement Bisschoff. "Soms zie je dat in een penibele situatie als deze een team juist harder voor elkaar gaat werken", sprak Klaiber na afloop in de mixed zone. "Het hoefde niet mooi te zijn. Dat was ook niet nodig. We hadden strijdlust nodig, speelden lange ballen, wonnen de tweede ballen en hebben ook gewoon geluk gehad. Dat heb je in de voorrondes ook wel nodig", beseft hij.

"Als je lange ballen speelt, je duels wint en hard werkt, kun je dus ook gewoon winnen", constateert de vleugelverdediger, die in Denemarken nog voor een ludiek moment zorgde nadat de scheidsrechter Guillermo Cuadra Fernández een gele kaart liet vallen. Klaiber raapte de gele prent op en deelde hem juist uit aan de arbiter. "Hij verdiende vandaag een gele kaart. Hij was een beetje arrogant. Ik raakte gefrustreerd door zijn optreden. Hij gaf hen veel vrije trappen en ons niet. Hij wilde veel duels laten doorgaan, maar floot juist heel snel", besluit hij in gesprek met Tipsbladet.