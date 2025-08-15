Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Klaiber geeft gele kaart aan scheidsrechter: "Beetje arrogant"

Niek
Sean Klaiber kijkt over de bal heen
Sean Klaiber kijkt over de bal heen Foto: © Pro Shots

Brøndby heeft donderdagavond in de voorronde van de Conference League met 4-0 gewonnen van het IJslandse Vikingur Reykjavik, nadat de heenwedstrijd nog met 3-0 (!) verloren ging. Sean Klaiber was belangrijk met een assist, terwijl ook voormalig SC Heerenveen-speler Mats Köhlert twee assists voor zijn rekening nam. 

De rechtsback, die in het verleden onder meer bij FC Utrecht en Ajax speelde, zag dat zijn ploeg tot overmaat van ramp na ruim een kwartier spelen met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Clement Bisschoff. "Soms zie je dat in een penibele situatie als deze een team juist harder voor elkaar gaat werken", sprak Klaiber na afloop in de mixed zone. "Het hoefde niet mooi te zijn. Dat was ook niet nodig. We hadden strijdlust nodig, speelden lange ballen, wonnen de tweede ballen en hebben ook gewoon geluk gehad. Dat heb je in de voorrondes ook wel nodig", beseft hij.

"Als je lange ballen speelt, je duels wint en hard werkt, kun je dus ook gewoon winnen", constateert de vleugelverdediger, die in Denemarken nog voor een ludiek moment zorgde nadat de scheidsrechter Guillermo Cuadra Fernández een gele kaart liet vallen. Klaiber raapte de gele prent op en deelde hem juist uit aan de arbiter. "Hij verdiende vandaag een gele kaart. Hij was een beetje arrogant. Ik raakte gefrustreerd door zijn optreden. Hij gaf hen veel vrije trappen en ons niet. Hij wilde veel duels laten doorgaan, maar floot juist heel snel", besluit hij in gesprek met Tipsbladet. 

Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Vermeer bij PEC Zwolle

Kenneth Vermeer duikt op bij amateurs voor 'tijdelijke spoedklus'

0
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena

Berghuis leeft op onder Heitinga: "Krijg vertrouwen, dat miste ik"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd