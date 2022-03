Geschreven door Idse Geurts 29 mrt 2022 om 12:03

Sean Klaiber staat al sinds eind juli van vorig jaar zwaar geblesseerd aan de kant. De verdediger scheurde voor de start van dit seizoen zijn voorste kruisband af. Dit gebeurde tijdens een trainingskamp van Ajax in Oostenrijk. Sindsdien werkt Klaiber hard aan zijn revalidatie. In gesprek met de officiƫle kanalen van Ajax, laat Klaiber echter weten dat hij licht aan het eind van de tunnel ziet. De verdediger staat weer op het trainingsveld en hoopt dit seizoen wellicht nog enkele minuten te kunnen maken.

“Zoals het nu gaat, denk ik dat ik dit seizoen nog wel wat potjes kan meepikken. Dat zou een lekker gevoel geven”, stelt Klaiber. Ook geeft de rechtsback wat meer inzicht in zijn revalidatieproces. “In het begin heb ik zes weken niets kunnen doen. Zelf vond ik dat een verloren en erg lastige periode. Iedereen moest telkens alles voor me doen”, blikt Klaiber terug. Inmiddels gaat het natuurlijk en stuk beter met Klaiber en mocht hij onlangs weer meer meedoen aan de groepstraining. “Duels aangaan in de groepstraining, dat ging goed. Als mijn knie vervolgens niet dik wordt, kan ik doorgaan. Spannend vond ik het wel, het voelde wat onwennig. Maar dat merk ik tijdens de hele revalidatie. Het begin is even lastig, maar daarna gaat het makkelijk”, laat de verdediger weten.

Hopelijk kan Klaiber dus binnenkort weer zijn rentree maken op het wedstrijdveld. De 27-jarige rechtsback kwam in 2020 over van FC Utrecht. Tot nu toe speelde Klaiber 24 officiƫle wedstrijden voor Ajax.