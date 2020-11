Geschreven door Jordi Smit 29 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Sean Klaiber maakte deze zomer de overstap van FC Utrecht naar Ajax. Bij de Amsterdammers kreeg hij al een hoop speeltijd, waarin hij een uitstekende indruk maakte. Tegen FC Emmen stond hij voor de tweede keer in het basiselftal.

De verdediger mocht voor de verandering niet aantreden als rechtsback, maar als linkervleugelverdediger. De voetballer kreeg van FC Emmen veel ruimte om te voetballen en was duidelijk op zoek naar een treffer. “Ik kom veel in een aanvalspositie. Als voetballer wil je natuurlijk één ding en dat is scoren. Maar ik ben verdediger, dus ik moet al mijn verdedigende duels winnen”, vertelt Klaiber aan AT5. Het lukte de back echter nog niet om een doelpunt te maken. “Soms wil ik misschien wel iets te graag en dat zag je vandaag ook wel. Ik moet het misschien iets meer op me af laten komen en dan komt het vanzelf wel.”

Klaiber geniet duidelijk van zijn periode in Amsterdam. Normaliter moet hij het doen met een reserveplaats achter Noussair Mazraoui, maar door de huidige coronacrisis en daardoor drukke programma doet Ajax alsnog regelmatig een beroep op hem. “De uitslagen waarmee we winnen en de Champions League-wedstrijden zijn fantastisch. Ik maak mooie dingen mee en hoop nog veel mooiere dingen mee te maken”, aldus Klaiber, die al zeven keer mocht invallen.