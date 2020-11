Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 17:11

Klaiber is nog maar een maand bij Ajax en is onder de indruk van de selectie. De verdediger speelde 13 jaar lang bij Utrecht en staat wellicht zondag tegenover zijn oude werkgever.

Utrecht-Ajax is een van de belangrijkste wedstrijden voor de Domstedelingen. Extra veel geluid komt er normaal gesproken van de tribunes wanneer Ajax op bezoek komt. Dat zal er zondagmiddag niet zijn en is een groot voordeel voor Ajax.

Voor de 26-jarige Klaiber is het een bijzondere week. Hij speelde in de Champions League en won met Ajax bij Midtjylland, na een rommelige voorbereiding op het duel vanwege alle coronaperikelen. “Ook als ik niet speel heb ik nog steeds dezelfde voorbereiding. Voor jongens als Davy Klaassen is het wel een hele aparte week geweest. Maar dat heeft hij goed opgepakt”, vertelt Klaiber in gesprek met Ajax TV.

Eerder gaf de back al aan dat hij onder indruk was van de kwaliteit van zijn teamgenoten en merkt dat het elke week beter gaat, maar erkent dat hij nog niet op dat topniveau is. “De kwaliteit die de gehele selectie heeft en dat je in de top speelt, is het grootste verschil. Iedereen is supergoed aan de bal bij Ajax.” Ondanks het grote verschil hebben de Amsterdammers het vaak moeilijk met Utrecht. “Utrecht heeft veel snelheid voorin en dat moeten wij uitschakelen. Ik heb veel zin in de wedstrijd. Utrecht heeft een plek in mijn hart, maar zondag is het gewoon een tegenstander en daar wil ik koste wat het kost van winnen.”