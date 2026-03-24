Klassieker stelt enorm teleur: "Er gebeurde gewoon bijna niks"

De belangen waren groot, maar op het veld was er weinig spektakel te zien zondagmiddag. "Je gaat er toch voor zitten in de hoop dat er wat gaat gebeuren, maar het viel gewoon enorm tegen. Dat vond ik echt jammer, want op papier is het nog steeds de mooiste wedstrijd van Nederland", reageert een teleurgestelde Van Polen bij ESPN.

Beide ploegen oogden zeer voorzichtig en dat kwam het spel niet ten goede. "Voetballend hoeft het van mij ook niet hoogstaand te zijn, maar normaal gesproken gebeurt er wel een hoop. Nu gebeurde er gewoon bijna niks", zag Van Polen. "Het niveau hoeft niet hoog te zijn om vermaakt te worden. Nu stond de organisatie bij beide teams op zich wel prima, maar er gebeurde gewoon te weinig. Dat is echt irritant, als je er lekker voor bent gaan zitten."