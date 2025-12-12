Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Klassieker tussen Ajax en Feyenoord zondag gratis te bekijken

Bjorn
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De altijd beladen Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De F-Side moet dicht blijven, waardoor het stadion niet helemaal gevuld zal zijn, maar voor de thuisblijvers is er goed nieuws. De Klassieker wordt namelijk uitgezonden op het open kanaal van ESPN en is dus voor iedereen gratis te bekijken.

Voor de voorbeschouwing moet je wel een ESPN-abonnement hebben, want vanaf 13.30 uur wordt er op ESPN 3 vooruitgeblikt naar het treffen. Op het open kanaal zijn namelijk ook de Eredivisie-wedstrijden Sparta Rotterdam - SC Heerenveen (12.15 uur) en NAC Breda - FC Utrecht (16.45 uur) rechtstreeks te zien.

ESPN 1 zit standaard in het tv-pakket bij onder andere KPN (kanaal 14), Ziggo (kanaal 18), Odido (kanaal 150), Caiway (kanaal 318), Delta (kanaal 421) en Canal Digitaal (kanaal 29).

Uitzendschema ESPN
Zaterdag 13 december, 16.30 uur: Telstar - NEC (ESPN 1)
Zaterdag 13 december, 18.45 uur: FC Groningen - FC Volendam (ESPN 3)
Zaterdag 13 december, 20.00 uur: PSV - Heracles Almelo (ESPN 1)
Zaterdag 13 december, 21.00 uur: PEC Zwolle - Fortuna Sittard (ESPN 2)
Zondag 14 december, 12.15 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen (ESPN 1)
Zondag 14 december, 14.30 uur: Ajax - Feyenoord (ESPN 1)
Zondag 14 december, 14.30 uur: FC Twente - Go Ahead Eagles (ESPN 2)
Zondag 14 december, 16.45 uur: NAC Breda - FC Utrecht (ESPN 1)

Gerelateerd:
Gaston Avila

Ajacied schrijft afscheidsbericht: "Speciaal plekje in mijn hart"

0
Martijn Vos

KNVB wijst arbiter aan voor bekerduel met Excelsior Maassluis

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd