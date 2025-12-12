Klassieker tussen Ajax en Feyenoord zondag gratis te bekijken

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

De F-Side moet dicht blijven, waardoor het stadion niet helemaal gevuld zal zijn, maar voor de thuisblijvers is er goed nieuws. De Klassieker wordt namelijk uitgezonden op het open kanaal van ESPN en is dus voor iedereen gratis te bekijken.

Voor de voorbeschouwing moet je wel een ESPN-abonnement hebben, want vanaf 13.30 uur wordt er op ESPN 3 vooruitgeblikt naar het treffen. Op het open kanaal zijn namelijk ook de Eredivisie-wedstrijden Sparta Rotterdam - SC Heerenveen (12.15 uur) en NAC Breda - FC Utrecht (16.45 uur) rechtstreeks te zien.

ESPN 1 zit standaard in het tv-pakket bij onder andere KPN (kanaal 14), Ziggo (kanaal 18), Odido (kanaal 150), Caiway (kanaal 318), Delta (kanaal 421) en Canal Digitaal (kanaal 29).

Uitzendschema ESPN

Zaterdag 13 december, 16.30 uur: Telstar - NEC (ESPN 1)

Zaterdag 13 december, 18.45 uur: FC Groningen - FC Volendam (ESPN 3)

Zaterdag 13 december, 20.00 uur: PSV - Heracles Almelo (ESPN 1)

Zaterdag 13 december, 21.00 uur: PEC Zwolle - Fortuna Sittard (ESPN 2)

Zondag 14 december, 12.15 uur: Sparta Rotterdam - SC Heerenveen (ESPN 1)

Zondag 14 december, 14.30 uur: Ajax - Feyenoord (ESPN 1)

Zondag 14 december, 14.30 uur: FC Twente - Go Ahead Eagles (ESPN 2)

Zondag 14 december, 16.45 uur: NAC Breda - FC Utrecht (ESPN 1)