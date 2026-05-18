Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"

Bernt Klaverboer speelde zondagmiddag een belangrijke rol in het duel met Ajax. De doelman van SC Heerenveen hield zijn doel schoon en blonk uit met meerdere reddingen in een nat en zwaar bespeelbaar Abe Lenstra Stadion, waar de wedstrijd uiteindelijk in 0-0 eindigde.

"Of ik blij ben met een punt? Je mag mij in ieder geval feliciteren met mijn cleansheet", vertelt Klaverboer op de clubsite, die in de slotfase nauwelijks nog normaal voetbal zag door de hevige regenval. "Er was een moment dat de bal voor mijn gevoel drie minuten bij de zijlijn bleef liggen en beide teams hem niet vooruit kregen."

"Deze omstandigheden waren heel bijzonder, ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Terugspeelballen bleven stil liggen en de bal was heel glad." Ook in de eerste helft moest Klaverboer al serieus ingrijpen.