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Klaverboer 'schrok' van Ajax: "Ik was best wel onder de indruk"

Joram
Bernt Klaverboer en Davy Klaassen
Bernt Klaverboer en Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen hield zondag een punt over aan het bezoek aan Ajax. In Amsterdam eindigde het duel in 2-2, nadat de Friezen al vroeg op achterstand waren gekomen door een ongelukkig eigen doelpunt van doelman Bernt Klaverboer.

De sluitpost baalde vanzelfsprekend van de manier waarop de 1-0 tot stand kwam, maar bleef er nuchter onder. "Het is niet leuk, maar het gebeurt", zegt Klaverboer tegenover Omrop Fryslân. "Ik kan er weinig over kwijt. Zij starten gewoon een stuk sterker, en ons druk zetten en de opbouw waren niet geweldig. Dan doe je wat aanpassingen en blijf je gewoon voetballen. Dan kom je gewoon terug, dat vind ik als team heel knap."

Ajax maakte in de openingsfase indruk op Klaverboer. Naarmate de wedstrijd vorderde, zag hij zijn ploeg echter steeds beter in de wedstrijd komen. "Zij startten heel goed, ik was best onder de indruk. Maar toen kregen wij veel meer grip op de wedstrijd. Ik vond ons in de tweede helft bijna wel de betere ploeg. Ik kon ook wel genieten van het spelverloop, dat je je gewoon terug knokt."

Klaverboer werd ook in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Italië. Udinese zou interesse hebben in de jonge Fries, maar zelf ziet hij op dit moment geen reden om Heerenveen te verlaten. "Ik zit hier heel goed en er moet wel iets bijzonders komen, wil ik dat zomaar inruilen. Het was voor mij niet het moment. De kans is er altijd dat er wat voorbij komt. Maar ik kom hier vandaan, ik woon thuis, ik ken de mensen. Dat is iets om te koesteren, dus dan moet er gewoon iets komen dat klopt", aldus Klaverboer.

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