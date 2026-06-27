"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"

Justin Kluivert is trots op zichzelf en het pad dat hij heeft afgelegd om Oranje nog te halen. De voormalig buitenspeler van Ajax heeft bij Oranje vooralsnog niet kunnen schitteren op het WK, maar wacht geduldig zijn kans af.

Hij wil, net als zijn vader Patrick op het WK van 1998, indruk maken namens zijn land. "Ja, dat is mijn grote doel", aldus Kluivert in gesprek met Voetbal International. "Maar dat ik er nu bij ben, maakt me al wel trots. Kijk waar ik vandaan kom en waar ik nu ben."

Hij weet ook dat de naam Kluivert een bepaalde druk met zich meebrengt. "Tuurlijk, mijn achternaam weegt zwaar. Ik word altijd vergeleken met mijn vader, ook in Oranje, maar dat heeft me wel gevormd", meent de aanvaller.