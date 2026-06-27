"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"
Justin Kluivert is trots op zichzelf en het pad dat hij heeft afgelegd om Oranje nog te halen. De voormalig buitenspeler van Ajax heeft bij Oranje vooralsnog niet kunnen schitteren op het WK, maar wacht geduldig zijn kans af.
Hij wil, net als zijn vader Patrick op het WK van 1998, indruk maken namens zijn land. "Ja, dat is mijn grote doel", aldus Kluivert in gesprek met Voetbal International. "Maar dat ik er nu bij ben, maakt me al wel trots. Kijk waar ik vandaan kom en waar ik nu ben."
Hij weet ook dat de naam Kluivert een bepaalde druk met zich meebrengt. "Tuurlijk, mijn achternaam weegt zwaar. Ik word altijd vergeleken met mijn vader, ook in Oranje, maar dat heeft me wel gevormd", meent de aanvaller.
Dat feit achtervolgt hem zijn hele leven al. "Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken, gewoon omdat ik Kluivert ben. Tuurlijk hoorde je die verhalen, maar toen had ik al het zelfvertrouwen van: Kom dan maar kijken hoe ik jouw zoon de bosjes in stuur."
Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
Ajax-middenvelder vertrekt op huurbasis: "Zijn we heel blij mee"
"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"
Van der Vaart lacht om Brobbey: "Dan loopt een vrouw meteen weg"
'Ajax slaat toe: koopje van enkele tonnen tekent voor vier jaar'
Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'
FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"
Ajax maakt plotseling vertrek bekend: jeugdtrainer per direct weg
Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"
Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"
Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken
Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"
Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend
Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub
Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"
Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"
Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif
Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden
'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'
'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'
VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden
Veltman reageert woest op Ajax-geruchten: "Triggerde iets in mij"
'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'
VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië
'Oud-Ajacied Gibson Yah staat voor een transfer naar Engeland'
Hélène Hendriks deelt fantasie over Ajax-icoon: "Beschuitje mee eten"
Van der Gijp wijst naar oud-Ajacieden: "Maar hier zit niets in"
'Ajax wil Ter Stegen op huurbasis overnemen van FC Barcelona'