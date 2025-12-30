Groeten uit Grolloo
Kluivert hint op terugkeer naar Ajax: "Vind ik wel heel jammer"

Arthur
bron: Viaplay
Justin Kluivert
Justin Kluivert Foto: © BSR Agency

Aan de band tussen Justin Kluivert en de Ajax-fans kwam in de zomer van 2018 abrupt een einde. De toen 19-jarige aanvaller verruilde Amsterdam voor AS Roma, een stap die hem door veel Ajacieden kwalijk werd genomen. In gesprek met Viaplay kijkt de huidige speler van Bournemouth terug op zijn Ajax-tijd en spreekt hij openlijk over een droom die nog altijd leeft.

Het vroege vertrek van Kluivert naar Italië viel slecht bij een deel van de achterban. De situatie verergerde toen hij zich bij zijn presentatie in Rome liet zien terwijl hij het clublogo van AS Roma kuste. Op sociale media volgde een stroom aan kritiek, waarbij hij werd uitgemaakt voor onder meer "geldwolf" en "slang".

De jaren na zijn vertrek verliepen wisselvallig voor Kluivert. Bij AS Roma belandde hij op een zijspoor, terwijl Ajax juist hoge ogen gooide in de Champions League. Inmiddels heeft de 26-jarige aanvaller zijn carrière nieuw leven ingeblazen en is hij uitgegroeid tot een vaste waarde bij Bournemouth in de Premier League. Toch blijft één gemis knagen.

"Ik ben nooit kampioen geworden met Ajax en dat vind ik wel heel jammer", vertelt Kluivert. "Dat is wel iets wat aan me knaagt: om in Nederland met Ajax kampioen te worden. Dat is een droom die ik nog heb. Dat zou wel mooi zijn. Zeker als je dan foto's terugkijkt. Dan denk je: je was echt jong nog, je was niet klaar voor deze stap. Nu ben ik dat wel. Dus ja, als ik tegen mezelf had kunnen zeggen dat het beter was om te blijven, had ik bij Ajax gebleven."

