'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"
ESPN blikt met korte fragmenten op sociale media alvast vooruit op de docu: 'Kleine jongens worden groot'. Daarin blikken oud-Ajacied Justin Kluivert, Denzel Dumfries, Joël Drommel en Art Langeler aan de hand van beelden terug op een Jong Oranje-trip in 2018, naar Bolivia en Paraguay. De docu is vanaf zaterdag 30 mei te zien bij ESPN.
In een van de fragmenten is te zien hoe Langeler, tussen 2016 en 2018 interim-coach bij Jong Oranje, de jonge groep aanspreekt. De groep is de avond ervoor uit eten geweest in een restaurant. "Ik heb Justin er al even op aangesproken", begint Langeler. "Justin heeft iets van gisteravond op zijn Instagram-account gezet… Over dat we daar in dat restaurant waren."
"Helemaal niet slim", gaat Langeler verder. "Omdat het een filmpje is waarin wij met zijn allen roepen: 'Daar moet een piemel in'." Duidelijk wordt niet waar die uitspraak exact over gaat. "Het werkt niet goed als dat wordt gezien door mensen, dan krijg je daar natuurlijk meteen allerlei reacties op", spreekt Langeler de jonge groep jongens streng toe.
"Zulke liedjes moet je niet zingen, het is respectloos naar anderen, maar dat weten we allemaal wel. Dus, gebeurd, Justin, zand erover. Kan gebeuren, geen probleem. Maar come on boys, doe dat nou gewoon niet en houd die dingen bij je."
