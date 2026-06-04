Kluivert laat zich uit over komst Míchel: "Als je het mij vraagt..."
Patrick Kluivert heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Míchel, de nieuwe trainer van Ajax. Volgens de oud-spits past de Spaanse oefenmeester bij de filosofie van de Amsterdamse club. Ook is Kluivert lovend over het werk van Míchel bij Girona.
In gesprek met De Telegraaf uit Kluivert zijn gedachten over de komst van de trainer. "Ik heb in mijn tijd bij Barcelona tegen hem gespeeld", begint Kluivert. "Hij was een goede voetballer, en is denk ik ook een goede trainer die in de filosofie van Ajax past."
"Hij heeft het bij Girona fantastisch gedaan en zelfs de Champions League gehaald", zag Kluivert. "Vorig jaar zijn ze gedegradeerd, maar je moet niet vergeten dat er veel goede spelers zijn weggegaan. Als je het aan mij vraagt, is hij een goede keuze."
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