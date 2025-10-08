'Kluivert lijdt met Indonesië zuur verlies en lijkt WK te missen'

Indonesië heeft woensdag een gevoelige nederlaag geleden in de WK-kwalificatie. In Jeddah verloor de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert met 2-3 van Saudi-Arabië, waardoor de kansen op het WK voor de voormalige Ajax-vedette steeds kleiner lijken te worden. Zaterdag wacht nog een cruciaal duel tegen Irak, dat de laatste kans biedt om de kwalificatie in eigen hand te houden.

Het duel begon hoopvol voor Indonesië. Kevin Diks zette zijn ploeg op voorsprong vanaf de strafschopstip, nadat een vroege overtreding van de Saudische verdediging een penalty opleverde. Maar de voorsprong verdween al snel. Saleh Abu Al Shamat scoorde de gelijkmaker en kort daarna bracht Firas Al Buraikan de thuisploeg op 2-1 vanaf de stip.

Na rust verdubbelde Al Buraikan de voorsprong van Saudi-Arabië. Toch kregen de bezoekers weer hoop toen Kuno Diks opnieuw een penalty benutte: 2-3. Het optimisme was echter van korte duur. In de blessuretijd kreeg Mohammed Kanno, die pas vier minuten daarvoor in het veld kwam, twee keer geel voor tijdrekken en protesteren. Indonesië kon ondanks een man meer de gelijkmaker niet afdwingen.

De nederlaag maakt het perspectief op het WK uiterst onzeker. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks, de nummer twee moet nog naar de vijfde kwalificatieronde, en de nummer drie is uitgeschakeld. Voor Kluivert, die als Ajax-legende bekendstaat om zijn grootse prestaties op het wereldtoneel, lijkt de droom van Indonesië om zich te plaatsen voor het WK steeds verder te vervliegen.