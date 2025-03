Kluivert ondergaat ontwikkeling: "Vroeger vond ik het niks"

Justin Kluivert is blij weer onderdeel te zijn van het Nederlands elftal. De voormalig Ajacied speelde afgelopen donderdag tegen Spanje zijn eerste wedstrijd in jaren voor Oranje.

Kluivert speelde zes jaar geen minuut voor het Nederlands elftal, maar keerde vorig jaar november voor het eerst terug. Afgelopen donderdag tegen Spanje begon de aanvaller weer in de basis. "Het is prachtig om in het Oranje te staan, voor iedereen is het een droom. Als kleine jongen heb ik die droom al gehad, dit pad bewandel ik nu", vertelt hij zaterdagavond op de persconferentie. "Ik heb altijd gezegd dat voor je land uitkomen het mooiste wat er is."

Volgens Ronald Koeman behoort Kluivert gelijk tot de penaltyspecialisten van Oranje. "Ik weet nog wel: vroeger vond ik het niks", geeft hij zelf toe. "Vorig jaar hadden we Solanke bij Bournemouth, die de penalty's nam. Dit jaar eiste ik de bal op, toen we een penalty kregen. Sindsdien voel ik me er goed bij. Aan het begin trainde ik er wel veel op, nu af en toe, niet te veel."

Zondagavond spelen Nederland en Spanje de return in de kwartfinale van de Nations League.