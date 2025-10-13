Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Kluivert positief na uitschakeling: "Hebben het fantastisch gedaan"

Arthur
bron: NOS
Patrick Kluivert baalt
Patrick Kluivert baalt Foto: © Pro Shots

Patrick Kluivert is diep teleurgesteld na de uitschakeling van Indonesië in de WK-kwalificatie. De ploeg van de voormalig Ajax-spits verloor zaterdag met 1-0 van Irak, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap definitief uit zicht raakte. De toekomst van Kluivert als bondscoach is voorlopig nog onduidelijk.

Eerder moest Indonesië ook al een nederlaag slikken tegen Saudi-Arabië. Door de verliespartij tegen Irak zijn de kansen op het WK verkeken, en bepalen die twee landen wie er wel doorgaan. Volgens Kluivert had zijn elftal tegen Irak absoluut meer verdiend.

"Als je naar de wedstrijd kijkt, waren wij veruit de betere ploeg," verklaarde Kluivert voor de camera van de NOS. "Ik ben heel erg teleurgesteld over het resultaat. En niet alleen ik, maar het hele land. De spelers, de technische staf. We hebben het fantastisch gedaan. Ik ben heel erg trots op mijn spelers."

De oud-topspits zag zijn team met inzet en durf spelen, maar dat was niet genoeg. "Ze hebben alles gegeven en met lef gespeeld, maar helaas zie je dat niet terug in het resultaat," aldus Kluivert. "We hebben kansen gecreëerd en goed voetbal laten zien, maar door één actie verlies je de wedstrijd. De WK-droom glipt door je handen. De teleurstelling van niet alleen mij, maar van het hele land, is erg groot."

Toch wilde Kluivert ook ruimte maken voor een positieve noot. Ondanks de uitschakeling vindt hij dat er ook mooie dingen zijn bereikt. "Ik denk dat het Indonesische volk trots kan zijn op de spelers en iedereen die hard heeft gewerkt om de droom waar te maken," citeert NU.nl de oud-international.

Patrick Kluivert
