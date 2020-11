Geschreven door Jordi Smit 17 nov 2020 om 11:11

© Proshots

Justin Kluivert ruilde Ajax twee seizoenen geleden in voor een avontuur bij AS Roma, maar een groot succes was dat niet. Mede door blessures kwam de aanvaller niet in de Italiaanse plannen voor, waardoor hij nauwelijks kansen kreeg in het basisteam. Deze zomer vertrok hij een jaar op huurbasis naar RB Leipzig.

Kluivert wilde in eerste instantie deze zomer niet uit Rome vertrekken, maar op het laatste moment besloot hij alsnog te gaan. De interesse van de Duitse topclub speelde daarin een belangrijke rol. “Het is natuurlijk prachtig als zo’n grote club interesse in jou heeft. Leipzig heeft me niet voor niets naar Duitsland gehaald”, vertelt Kluivert aan Voetbal International. De Nederlander vertrok pas op de slotdag uit Italië, waardoor hij geen aanloopperiode had in de Bundesliga. “Alles is anders. Hoe de spelers en trainer zijn, maar ook met de verschillende formaties die we elke wedstrijd op de mat leggen. Daarom moet ik nog veel leren. Maar ik ben er inmiddels een maandje en ben klaar om vol gas te geven. Daar heb ik super veel zin in.”

RB Leizpig staat erom bekend dat het veel verschillende systemen hanteert. “Wanneer ik speel, speel ik momenteel aan de rechterkant. Ik kan ook links spelen, maar ik ben ook ingevallen als spits. Dat bevalt me ook als we met twee spitsen spelen. Zulke dingen moet ik gaan leren, maar met zo’n trainer moet dat wel goedkomen.” Kluivert hoopt op deze manier stiekem dat hij komende zomer tot de selectie voor het EK behoort. “Mijn seizoen is geslaagd als ik me een basisspeler mag noemen bij Leipzig, de EK-selectie haal bij Oranje en veel doelpunten ga maken. Zeker dat laatste, want als je geen doelpunten maakt dan stel je niets voor.”