Ruben Kluivert keert donderdagavond met Olympique Lyon terug op vertrouwde bodem: De Galgenwaard. De 24-jarige verdediger maakte vijf jaar deel uit van FC Utrecht en staat nu voor zijn Europese basisdebuut in het shirt van de Franse grootmacht. Een bijzondere avond voor de zoon van Patrick Kluivert, die zich in Lyon gesteund weet door een bekende uit de Eredivisie: Nicolás Tagliafico.

"Tagliafico vertelde me deze week nog dat het altijd lastig was om in Utrecht te spelen", aldus Kluivert. "Hij kent het stadion goed vanuit zijn tijd bij Ajax en zei dat de sfeer hier altijd scherp is. Dat herken ik natuurlijk, maar dan van de andere kant. Het is bijzonder om nu als tegenstander terug te komen."

Kluivert speelde eerder voor FC Dordrecht en maakte via Casa Pia in Portugal de stap naar Olympique Lyon. Hij noemt zijn periode in Portugal "een fantastische leerschool" en benadrukt dat hij in het buitenland volwassener is geworden. "Verdedigend heb ik veel geleerd. In Portugal draait het echt om het uitschakelen van je man. Dat neem ik nu mee naar Frankrijk."

Na enkele invalbeurten in de Ligue 1 krijgt Kluivert nu het vertrouwen in de basis, uitgerekend in een stadion vol bekenden. "Er komen wel dertig vrienden en familieleden. Utrecht is toch dichtbij Amsterdam. Heel bijzonder om dat mee te maken."