Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kluivert: "Hij kent het stadion goed vanuit zijn tijd bij Ajax"

Gijs Kila
bron: Nicolas Tagliafico
Ruben Kluivert
Ruben Kluivert Foto: © BSR Agency

Ruben Kluivert keert donderdagavond met Olympique Lyon terug op vertrouwde bodem: De Galgenwaard. De 24-jarige verdediger maakte vijf jaar deel uit van FC Utrecht en staat nu voor zijn Europese basisdebuut in het shirt van de Franse grootmacht. Een bijzondere avond voor de zoon van Patrick Kluivert, die zich in Lyon gesteund weet door een bekende uit de Eredivisie: Nicolás Tagliafico.

"Tagliafico vertelde me deze week nog dat het altijd lastig was om in Utrecht te spelen", aldus Kluivert. "Hij kent het stadion goed vanuit zijn tijd bij Ajax en zei dat de sfeer hier altijd scherp is. Dat herken ik natuurlijk, maar dan van de andere kant. Het is bijzonder om nu als tegenstander terug te komen."

Kluivert speelde eerder voor FC Dordrecht en maakte via Casa Pia in Portugal de stap naar Olympique Lyon. Hij noemt zijn periode in Portugal "een fantastische leerschool" en benadrukt dat hij in het buitenland volwassener is geworden. "Verdedigend heb ik veel geleerd. In Portugal draait het echt om het uitschakelen van je man. Dat neem ik nu mee naar Frankrijk."

Na enkele invalbeurten in de Ligue 1 krijgt Kluivert nu het vertrouwen in de basis, uitgerekend in een stadion vol bekenden. "Er komen wel dertig vrienden en familieleden. Utrecht is toch dichtbij Amsterdam. Heel bijzonder om dat mee te maken."

Gerelateerd:
Antony bij Real Betis

Antony helpt Real Betis met belangrijke treffer: "Ik ben moe"

0
Henk Spaan

Henk Spaan kritisch: "Ajax heeft geen 'hoofd opleiding' meer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Nicolás Tagliafico
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd