Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"
Patrick Kluivert heeft de functie als bondscoach van Senegal naast zich neergelegd, zo meldt De Telegraaf. Volgens journalist Mike Verweij deed de oud-speler van Ajax dat omdat hij in beeld was om assistent-bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Kluivert zou interesse hebben gehad in de rol, maar wacht naar verluidt nog altijd op duidelijkheid vanuit de KNVB.
Verweij is kritisch op de manier waarop het proces is verlopen. "Dit hele proces is écht kleuterschool geweest", zegt hij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. Volgens de journalist kreeg Kluivert vanuit verschillende hoeken, waaronder de KNVB, te horen dat hij een serieuze kandidaat was voor de positie van assistent. "Via via, ook vanuit de KNVB, werd aan Patrick Kluivert aangegeven dat hij een voorname kandidaat was om assistent-bondscoach te worden, terwijl hij in beeld was om bondscoach van Senegal te worden."
Kluivert besloot de Senegalese interesse vervolgens te laten varen. De voormalig spits was eerder bondscoach van Indonesië en maakte tussen 2012 en 2014 al deel uit van de technische staf van Oranje. "Hij liet dat lopen, omdat hij zat te wachten op een telefoontje van Nigel de Jong... Ik kan je vertellen, hij zit nóg te wachten op een belletje."
Volgens de journalist ligt de uiteindelijke beslissing volledig bij De Jong. "Of je Kluivert neemt of niet. Dat is de keuze van Nigel de Jong. Maar heb dan wel het fatsoen om hem te bellen...", aldus Verweij. Kluivert bleef uiteindelijk zonder belletje vanuit Oranje. De KNVB besloot namelijk om verder te gaan met Ruud van Nistelrooij als assistent-bondscoach.
Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"
Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"
'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Van der Vaart blikt terug: "Ik hoopte dat Oranje geen kampioen werd"
Endt nog niet enthousiast over Ajacied: "Dat heb ik nog niet gezien"
Bogarde druk met eigen Academy: "Er is geen contact met Ajax"
'Ajax betaalt minder voor Tsygankov': "Dat is nieuw beleid"
Reiziger laat van zich horen: "Natuurlijk is dat niet leuk"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Telstar en Ajax
'Ajax staat komende week nog open voor vertrek van Berghuis'
'Ajax heeft Tsygankov bijna binnen: transfersom en contract bekend'
Marc ter Stegen en vriendin delen prachtig familienieuws (foto's)
Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"
'Gloukh kan naar Spanje, middenvelder ziet transfer niet zitten'
'Ajax staat open voor verkoop Baas en neemt besluit over Janse'
Johan Cruijff ArenA waarschuwt Ajax: opnieuw uitwijken blijft mogelijk
'Ajax akkoord over Tsygankov: aanvaller vliegt naar Amsterdam'
Driessen wil af van uitsupporters: "Ben je van het gelazer af"
'Ajax bereikt akkoord en is dicht bij komst nieuwe aanvaller'
Hans Kraay jr: "Hij kon die zakken met geld niet laten liggen"
'Ajax is concreet en doet voorstel aan oude bekende van Míchel'
'Ajax ziet nieuwe zes rondlopen in de Italiaanse competitie'
Paris Saint-Germain speelt gelijk bij het debuut van Mika Godts
Het tijdperk-Míchel is het tijdperk van meer initiatief bij Ajax
'Ajax lijkt verhuurde verdediger terug te halen naar Amsterdam'
Van Ewijk wilde naar Ajax: "Natuurlijk hebben we op Ajax gewacht"
Dijkshoorn hoopt op Ajax-transfer: "Precies wat Ajax nodig heeft"
Carrizo heeft ambitie: "Ik snap dat mensen mij nú willen zien"
Ter Stegen lovend over oud-Ajacied: "Geweldige persoonlijkheid"