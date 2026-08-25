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Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"

Joram
Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië
Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië Foto: © BSR Agency

Patrick Kluivert heeft de functie als bondscoach van Senegal naast zich neergelegd, zo meldt De Telegraaf. Volgens journalist Mike Verweij deed de oud-speler van Ajax dat omdat hij in beeld was om assistent-bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Kluivert zou interesse hebben gehad in de rol, maar wacht naar verluidt nog altijd op duidelijkheid vanuit de KNVB.

Verweij is kritisch op de manier waarop het proces is verlopen. "Dit hele proces is écht kleuterschool geweest", zegt hij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. Volgens de journalist kreeg Kluivert vanuit verschillende hoeken, waaronder de KNVB, te horen dat hij een serieuze kandidaat was voor de positie van assistent. "Via via, ook vanuit de KNVB, werd aan Patrick Kluivert aangegeven dat hij een voorname kandidaat was om assistent-bondscoach te worden, terwijl hij in beeld was om bondscoach van Senegal te worden."

Kluivert besloot de Senegalese interesse vervolgens te laten varen. De voormalig spits was eerder bondscoach van Indonesië en maakte tussen 2012 en 2014 al deel uit van de technische staf van Oranje. "Hij liet dat lopen, omdat hij zat te wachten op een telefoontje van Nigel de Jong... Ik kan je vertellen, hij zit nóg te wachten op een belletje."

Volgens de journalist ligt de uiteindelijke beslissing volledig bij De Jong. "Of je Kluivert neemt of niet. Dat is de keuze van Nigel de Jong. Maar heb dan wel het fatsoen om hem te bellen...", aldus Verweij. Kluivert bleef uiteindelijk zonder belletje vanuit Oranje. De KNVB besloot namelijk om verder te gaan met Ruud van Nistelrooij als assistent-bondscoach.

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