Kluivert wil meer: "Hoor in het Guinness Book of Records te staan"

Justin Kluivert is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bournemouth. De oud-Ajacied was vooralsnog goed voor 12 doelpunten en 6 assists in de Premier League. Toch is hij nog niet tevreden, en wil hij graag meer.

"Ik hoor in het Guinness Book of Records te staan", stelt de Oranje-international in gesprek met de BBC. "Ik ben volgens mij de eerste speler die in de zes beste competities heeft gescoord, als je Nederland als zesde competitie meetelt." Kluivert scoorde eerder al in de Eredivisie (Ajax), Serie A (AS Roma), Bundesliga (RB Leipzig), Ligue 1 (OGC Nice) en La Liga (Valencia). Florin Raducioiu en Stevan Jovetic zijn de enige spelers die ook trefzeker waren in de vijf grootste competities van Europa, maar zij scoorden niet in de Eredivisie.

Met Bournemouth gaat het ook goed. De ploeg staat momenteel tiende, maar strijdt nog meer voor een Europees ticket. "Daar praten we elke dag over", stelt hij. "We geloven daar allemaal in en gaan er voor de volle honderd procent voor."

Voor zijn eigen prestaties, heeft hij ook wel een verklaring. "Ik werd altijd verhuurd en was altijd op reis, zo voelde het. Ik kan het niemand aanraden, want je weet nooit wat er met je gebeurt. Het is heerlijk om nu stabiel te zijn."