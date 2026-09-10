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"Knap dat Jordi Cruijff hem naar de Arena heeft weten te halen"

Niek
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Jan Roelfs heeft op de website Dagblad van het Noorden een groot compliment uitgedeeld aan Jordi Cruijff, de technisch directeur van Ajax. Hij noemt Julian Brandtt de 'beste en meest opvallendste aanwinst' van de Eredivisie. 

"Die is heel snel geacclimatiseerd, Míchel kan nu al niet meer om hem heen. Hij speelt stabiel goed en brengt natuurlijk veel ervaring mee", vertelt hij. "Het is opvallend dat zo’n speler kiest voor de Conference League. Het is knap dat Jordi Cruijff hem naar de ArenA heeft weten te halen", aldus Roelfs.

"Je ziet dat hij (Jordi Cruijff, red.) bij Barcelona heeft gewerkt, alle zaakwaarnemers komen bij hem langs", vervolgt hij enthousiast. "Zo’n netwerk betaalt zich uit. Je ziet in alles bij Ajax nu de hand van Cruijff. Brandt is daar ook een voorbeeld van", constateert Roelfs, die ook wijst naar de uitgaande transfers. 

"Veel mensen vergeten dat een TD niet alleen moet aankopen, maar ook spelers laten gaan. Dat is vakwerk", beseft hij. "Daar is Cruijff ook goed mee bezig, zie bijvoorbeeld het vertrek van Josip Sutalo", besluit Roelfs. De club uit Amsterdam nam bovendien afscheid van spelers als Itakura, Regeer, Kaplan, Mannsverk, Fitz-Jim en Branco van den Boomen. Vooral de transfers van Mika Godts en Sean Steur leverden Ajax enorm veel geld op. 

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