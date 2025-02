Knipping: "Dit bedrag moet Ajax aan verkoopwinst binnenhalen"

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de financiële cijfers van Ajax. De verslaggever, die zag dat de club uit Amsterdam in het eerste half jaar een 'stevig verlies' van 13,8 miljoen euro draaide, wijst onder andere op een zwak transferresultaat.

"Technisch directeur Alex Kroes kreeg de spelers in de zomer maar moeizaam aan de man gebracht", blikt hij terug op de website van VI. "Een gebrek aan deals kan bij Ajax snel leiden tot grote verliezen, omdat de 36-voudige kampioen ook behoorlijk heeft geïnvesteerd in spelers. Deze investeringen smeren clubs in de boeken uit over de looptijd van de spelerscontracten", legt Knipping uit.

"Zodoende schrijft Ajax dit seizoen 40 tot 45 miljoen af op historische transfersommen", constateert hij. "Ditzelfde bedrag moet Ajax aan verkoopwinst binnenhalen om met het transfersaldo quitte te spelen. Wil Ajax met transfers ook nog het operationele verlies goedmaken, dan is tegen de 50 miljoen aan verkoopwinst nodig op de transfermarkt", besluit Knipping.