Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Knipping kijkt naar 'niet overtuigende Ajacied': "Tamelijk bizar"

Arthur
bron: Voetbal International
Tom Knipping
Tom Knipping Foto: © FC Bankzaken van Voetbal International

In 2025 maakte James McConnell de overstap van Liverpool naar Ajax, op huurbasis. De jonge Engelsman heeft in Amsterdam echter nog niet de indruk weten te maken die velen hadden gehoopt.

Analist Tom Knipping uit stevige kritiek op de manier waarop Ajax spelers aantrekt. Hij ziet de komst van McConnell als een symptoom van een breder probleem binnen het aankoopbeleid van de club. "Symbool van het niet al te overtuigende aankoopbeleid. Heitinga is al het hele seizoen zoekende op het middenveld. Ajax liet Jordan Henderson transfervrij gaan, vervolgens kwam er geen adequate opvolger."

"Ja, deze twintigjarige huurspeler van Liverpool die nog ergens onder in de hiërarchie staat en vlieguren moet maken. Tamelijk bizar, als je zelf een van de beste jeugdopleidingen in Europa pretendeert te hebben en er in Groningen een uitstekende optie rondloopt die Ajax had kunnen kopen", aldus Knipping in Voetbal International.

