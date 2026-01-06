HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Het laatste Ajax Nieuws

Knipping onthult salarisranglijst: "Ajax ook dit keer kampioen"

Niek
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax Foto: © Pro Shots

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International de nieuwe salarisranglijst van de Eredivisie online gezet. De verslaggever laat weten dat koploper Ajax maar liefst 114 (!) miljoen euro uitkeerde aan salarissen, terwijl PSV (89,9 miljoen euro) en Feyenoord (85,8 miljoen euro) de top-3 compleet maken. 

"Kampioen was ook dit keer Ajax, dat 114 miljoen euro uitkeerde. Oftewel per maand ongeveer hetzelfde als stuntclub Go Ahead Eagles over het hele seizoen aftikte", schrijft de onderzoeksjournalist. "Nuance: Ajax verantwoordt als enige Nederlandse club de tekengelden onder de post salarissen. De andere clubs schrijven de tekengelden net als de transfersommen af over de looptijd van het spelerscontract", legt Knipping uit.

"De Ajax-manier is gebruikelijk bij de UEFA, die tekengelden net als salaris en prestatiebonussen ziet als een onderdeel van de spelersbeloning", vervolgt hij op VI.nl. "Dat de KNVB een alternatieve presentatie toestaat, heeft te maken met Nederlandse wet- en regelgeving", weet Knipping. "Wat Ajax momenteel uitgeeft aan tekengelden is niet bekend, maar om een indruk te geven: bij de switch naar het nieuwe systeem, in 2023/24, voegde Ajax elf miljoen tekengeld toe aan de salarispost. Het gat met PSV is dus beduidend kleiner dan de gepresenteerde 25 miljoen", benadrukt Knipping.

"Aangezien Ajax ook een grotere organisatie heeft, liggen de spelersbudgetten niet zo ver meer uit elkaar als een paar jaar geleden, toen de Amsterdammers met extreem aanvallend beleid nog een titelmonopolie wilden afdwingen", vervolgt hij. "Bij geen enkele club daalden de salarisuitgaven, dus ook niet bij het zwaar verlieslatende Ajax waar het toch veel ging over bezuinigen. Mede door Champions League-plaatsingsbonussen werd in het Farioli-seizoen een paar miljoen meer overgemaakt dan in 2023/24. Wel was de toename minder sterk dan bij PSV en vooral Feyenoord, dat een nieuwe versnelling vond." 

De top-zes van de salarisranglijst in de Eredivisie:

  1. Ajax (114,1 miljoen euro)
  2. PSV (89,9 miljoen euro)
  3. Feyenoord (85,8 miljoen euro)
  4. AZ (42,1 miljoen euro
  5. FC Utrecht (24,8 miljoen euro)
  6. FC Twente (24,2 miljoen euro) 
