Knipping roemt Ajax: "Dat is 15 miljoen meer dan vorig seizoen"

"Ajax is de enige club in Nederland die tijdens het seizoen inzicht geeft in de financiële situatie. Dankzij de presentatie van de halfjaarcijfers in februari is dus ook al het nodige te zeggen over het jaar van de revival", legt hij uit op de website van VI. "Het goede nieuws: net als bij het commercieel ijzersterke Manchester United hebben de slechte prestaties niet geleid tot een dip in de inkomsten. Sterker, na de twee zwakste seizoenen in 23 jaar was er volop animo bij supporters en sponsors om de portemonnee te trekken. Alleen in de eerste seizoenshelft verdiende Ajax bijna 97 miljoen euro", blikt Knipping terug.

"Dat is vijftien miljoen meer dan vorig seizoen, toen de Amsterdammers ook in de Europa League verschenen", constateert hij. "Voor een deel is de impuls te danken aan de nieuwe opzet van de Europese competities. De UEFA heeft een grotere premiepot beschikbaar gesteld en het aantal internationale wedstrijden is opgevoerd, maar dat is niet de hele verklaring. De stijgende lijnen waren ook te zien bij de kaartverkoop, de verhuur van zakelijke stoelen, skyboxen, partnerships en merchandising", besluit Knipping over de situatie bij de koploper van de Eredivisie.