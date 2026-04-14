Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"

Ajax staat na dertig competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie en Tom Knipping deelt een duidelijke waarschuwing uit aan de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI wijst naar de verdeling van TV-gelden.

"In Nederland krijgen de top en subtop verhoudingsgewijs een groter aandeel dan in de meeste andere landen. In de beste competitie, de Premier League, ontvangt de koploper slechts twee keer zoveel als de hekkensluiter", schrijft hij in de rubriek munten & punten. "De filosofie: een aantrekkelijke competitie met veel sterke ploegen is spannender, waardevoller en beter te verkopen. Meer competities kiezen om die reden voor beperkte verschillen. De UEFA bracht dertig competities in kaart en signaleerde dat er maar vier competities zijn die het tv-geld ongelijker verdelen dan de Eredivisie", constateert Knipping.

"Na de laatste speelronde, op 17 mei, maakt de Eredivisie de stand op die bepalend is voor de uitkeringen in 2026/27", vervolgt hij. "Op basis van de tussenstand kunnen in de slotweken nog miljoenen van eigenaar wisselen. Eerst maar eens naar de kop van de ranglijst kijken. PSV, Ajax en Feyenoord verdelen samen ongeveer een derde van de buit. Elke verschuiving in de top is anderhalf miljoen waard. Ook in dit klassement is PSV ongenaakbaar. In 2024, na het eerste van de drie opeenvolgende kampioenschappen, nam PSV de koppositie over van Ajax, ook omdat de Amsterdammers slechts vijfde werden."