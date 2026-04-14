Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"
Ajax staat na dertig competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie en Tom Knipping deelt een duidelijke waarschuwing uit aan de club uit Amsterdam. De verslaggever van VI wijst naar de verdeling van TV-gelden.
"In Nederland krijgen de top en subtop verhoudingsgewijs een groter aandeel dan in de meeste andere landen. In de beste competitie, de Premier League, ontvangt de koploper slechts twee keer zoveel als de hekkensluiter", schrijft hij in de rubriek munten & punten. "De filosofie: een aantrekkelijke competitie met veel sterke ploegen is spannender, waardevoller en beter te verkopen. Meer competities kiezen om die reden voor beperkte verschillen. De UEFA bracht dertig competities in kaart en signaleerde dat er maar vier competities zijn die het tv-geld ongelijker verdelen dan de Eredivisie", constateert Knipping.
"Na de laatste speelronde, op 17 mei, maakt de Eredivisie de stand op die bepalend is voor de uitkeringen in 2026/27", vervolgt hij. "Op basis van de tussenstand kunnen in de slotweken nog miljoenen van eigenaar wisselen. Eerst maar eens naar de kop van de ranglijst kijken. PSV, Ajax en Feyenoord verdelen samen ongeveer een derde van de buit. Elke verschuiving in de top is anderhalf miljoen waard. Ook in dit klassement is PSV ongenaakbaar. In 2024, na het eerste van de drie opeenvolgende kampioenschappen, nam PSV de koppositie over van Ajax, ook omdat de Amsterdammers slechts vijfde werden."
"Nu Ajax die zwakke prestatie lijkt te gaan herhalen, dreigt een nieuwe financiële strop", waarschuwt hij. "Stel dat de actuele stand ook de eindstand zou worden - Feyenoord tweede en Ajax vijfde - dan klimt Feyenoord naar plek twee in het tv-klassement. Ajax loopt dan niet alleen Champions League-premies mis, maar heeft dan binnen twee jaar ook drie miljoen tv-geld verspeeld doordat op het veld de ondergrens lijkt weggevallen. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is in de tussenstand overigens klein", benadrukt Knopping.
"Als Ajax nog een beetje inloopt en twee posities lager finisht dan Feyenoord, eindigen de aartsrivalen qua tv-punten gelijk", weet hij. "Als dat gebeurt, krijgen ze allebei het gemiddelde van de uitkeringen die zijn gekoppeld aan de tweede en derde plaats. In dat geval zou Ajax de schade beperken. Ajax blijft tweede als Óscar García zijn elftal naar een eindresultaat stuurt dat niet slechter is dan één positie onder Feyenoord eindigen. PSV is voorlopig onaantastbaar. Gezien de grote voorsprong hoeft de kampioen volgend seizoen alleen maar bij de eerste vijf te eindigen om de koppositie vast te houden", besluit Knipping.
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"
