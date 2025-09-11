Knipping wijst naar inkomsten Ajax: "Het is niet spectaculair"

In de serie FC Bankzaken bespreken Tom Knipping en presentator Bart Frouws de financiële ontwikkelingen in het voetbal, zowel nationaal als internationaal. Dit keer stond de transfermarkt centraal.

De Eredivisie kende een recordjaar wat betreft inkomsten uit transfers. Nederlandse clubs zagen in 2025 gezamenlijk 555 miljoen euro binnenkomen. Dat bedrag ligt fors hoger dan eerdere jaren: 284 miljoen in 2024, 529 miljoen in 2023 en 418 miljoen in 2022.

Knipping legt uit: "Daar zit natuurlijk wel een verhaal aan vast, want die taart is de afgelopen jaren wel heel wat groter geworden", verwijzend naar de sterk gestegen wereldwijde transfermarkt.

Wanneer de cijfers in perspectief worden geplaatst, blijkt dat Nederland dit jaar 4,5 procent van de totale markt heeft gepakt. In 2023 was dat aandeel nog 5,5 procent. Volgens Knipping is het daarom misleidend om te concluderen dat de Nederlandse topclubs uitzonderlijk hebben gepresteerd. "Je hebt al snel de neiging om te zeggen dat de directeuren van Ajax, Feyenoord en PSV zijn lekker bezig. Ze hebben goed verkocht, maar het is niet spectaculair. Je hebt namelijk een kleiner aandeel gepakt in Nederland."

Ook individueel steken de transfers niet boven de internationale top uit. De duurste uitgaande speler was Jorrel Hato van Ajax, maar hij stond slechts op plek dertig wereldwijd. Malik Tillman van PSV eindigde op nummer 47 en Igor Paixão van Feyenoord op 65. Knipping: "Dan tel je niet echt mee met de grote spelers. Het blijft opvallend dat Ajax de duurste speler heeft verkocht ondanks dat ze niet in de Champions League meededen."