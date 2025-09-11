AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Knipping wijst naar inkomsten Ajax: "Het is niet spectaculair"

Arthur
bron: FC Bankzaken
Tom Knipping
Tom Knipping Foto: © FC Bankzaken van Voetbal International

In de serie FC Bankzaken bespreken Tom Knipping en presentator Bart Frouws de financiële ontwikkelingen in het voetbal, zowel nationaal als internationaal. Dit keer stond de transfermarkt centraal.

De Eredivisie kende een recordjaar wat betreft inkomsten uit transfers. Nederlandse clubs zagen in 2025 gezamenlijk 555 miljoen euro binnenkomen. Dat bedrag ligt fors hoger dan eerdere jaren: 284 miljoen in 2024, 529 miljoen in 2023 en 418 miljoen in 2022.

Knipping legt uit: "Daar zit natuurlijk wel een verhaal aan vast, want die taart is de afgelopen jaren wel heel wat groter geworden", verwijzend naar de sterk gestegen wereldwijde transfermarkt.

Wanneer de cijfers in perspectief worden geplaatst, blijkt dat Nederland dit jaar 4,5 procent van de totale markt heeft gepakt. In 2023 was dat aandeel nog 5,5 procent. Volgens Knipping is het daarom misleidend om te concluderen dat de Nederlandse topclubs uitzonderlijk hebben gepresteerd. "Je hebt al snel de neiging om te zeggen dat de directeuren van Ajax, Feyenoord en PSV zijn lekker bezig. Ze hebben goed verkocht, maar het is niet spectaculair. Je hebt namelijk een kleiner aandeel gepakt in Nederland."

Ook individueel steken de transfers niet boven de internationale top uit. De duurste uitgaande speler was Jorrel Hato van Ajax, maar hij stond slechts op plek dertig wereldwijd. Malik Tillman van PSV eindigde op nummer 47 en Igor Paixão van Feyenoord op 65. Knipping: "Dan tel je niet echt mee met de grote spelers. Het blijft opvallend dat Ajax de duurste speler heeft verkocht ondanks dat ze niet in de Champions League meededen."

Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
