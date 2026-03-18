Knopper lachend: "Die club is leuker om naar te kijken dan Ajax"

Richard Knopper kan genieten van de terugkeer van ADO Den Haag in de Eredivisie. De voormalig speler van onder andere Ajax, SC Heerenveen en natuurlijk ADO Den Haag verhuisde recentelijk naar Bonaire, maar is nog altijd geïnvesteerd in zijn oude clubs.

"Ik volg al mijn oud-clubs natuurlijk op de voet", zegt Knopper tegen ESPN. "Maar ADO heeft voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. Sowieso is het op dit moment leuker om naar ADO te kijken dan naar Ajax", zegt hij lachend.

Hij vindt dat ADO verdiend gepromoveerd is. "Op basis van het hele seizoen, zeker. Want vooral voor de winterstop waren ze de beste van allemaal. Je kijkt dit seizoen echt met plezier naar ADO, dat is lang niet altijd zo geweest."

Vijf jaar op rij lukte het nét niet, maar nu is ADO weer terug. "Dat is het mooie aan die club", lacht Knopper. "Er is altijd wat. Altijd reuring. Nu wordt er weer een trainer aangesteld waar iedereen van tevoren een mening over heeft, zonder dat die man ook maar één training heeft geleid", besluit hij over trainer Robin Peter.