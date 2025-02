KNVB: Ajax krijgt geen rust tussen Europese duels, Feyenoord wel

De KNVB heeft in totaal vier wedstrijden in de Eredivisie verplaatst, zo valt te lezen op de website van de voetbalbond . Kort gezegd komt het er op neer dat Feyenoord en AZ wel rust krijgen tussen de Europese duels, terwijl Ajax volgende week 'gewoon' in actie moet komen om 14:30 uur.

Feyenoord en AZ zouden tegen respectievelijk FC Groningen en RKC Waalwijk moeten spelen, maar die duels worden op een later tijdstip ingehaald. Ajax speelt op 6 en 13 maart in de strijd om de Europa League tegen Eintracht Frankfurt, terwijl op zondag 9 maart het duel met PEC Zwolle op het programma staat.

De koploper van de Eredivisie wilde dat duel het liefst verplaatsen om rust te krijgen, maar dat is volgens de KNVB niet meer mogelijk. Voetbal International weet te melden dat de gemeente Zwolle het verzoek van Ajax heeft afgewezen 'vanwege de reeds geplande voorbereidingen en de druk op de politiecapaciteit.'

Overigens komt PSV komend weekend ook 'gewoon' in actie. De ploeg van trainer Peter Bosz speelt op zaterdag 8 maart in het Philips Stadion tegen SC Heerenveen. Het duel in Eindhoven stond aanvankelijk gepland om 21:00 uur, maar de aftrap is dus een uurtje eerder. Ajax komt een dag later in actie.