KNVB-arts na TBC-geval bij PSV: "Dan is er niets aan de hand"

De kraker tussen PSV en Ajax van aanstaande zondag is niet in gevaar na de tuberculose-besmetting van Lucas Pérez. Extra maatregelen zijn wat de KNVB betreft niet noodzakelijk, zo zegt bondsarts Edwin Goedhart in De Telegraaf .

"Als iemand naast je in de tram besmettelijke TBC blijkt te hebben en begint te hoesten, kun je de ziekte ook oplopen. En dan wordt het tramverkeer niet stilgelegd. Na het inwinnen van meer informatie hebben we geconcludeerd dat de risico’s zondag niet groter zijn dan in het dagelijks leven", zegt de bondsarts.

Alle betrokkenen zijn volgens Goedhart in conclaaf gegaan. "We hebben een risicoafweging gemaakt. Het risico op een besmetting wordt zeer laag ingeschat en is dus zeer acceptabel", aldus Goedhart, die wel benadrukt dat er verhoogde waakzaamheid is. "Besmetting bij TBC ontstaat vooral via een druppelinfectie door hoesten. Zolang er niet wordt gehoest, is er niets aan de hand. Zeker als er een geval bekend is, is er verhoogde waakzaamheid."

"Iemand moet langere tijd in één ruimte met de besmette speler zijn geweest om besmet te kunnen raken. De betreffende speler kan zelf aangeven bij wie dat het geval is geweest", zegt de bondsarts. Volgens hem is er 'geen reden tot paniek'. "En extra maatregelen zijn wat ons betreft niet noodzakelijk. De inspanningen van de GGD en PSV, die de spelers zeer nauwkeurig monitoren, zijn wat ons betreft op dit moment voldoende."

En wat als er meerdere PSV'ers besmet blijken te zijn? "Dan worden de koppen opnieuw bij elkaar gestoken. Maar dat zou me in hoge mate verbazen", aldus Goedhart.