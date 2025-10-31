KNVB Beker loting bekend: Ajax weet tegen wie het geloot heeft

De eerste ronde van de KNVB Beker zit erop. Tussen 28 en 30 oktober vochten Nederlandse clubs uit wie er door mochten naar de tweede ronde. Ajax doet mee in de tweede ronde en heeft inmiddels haar tegenstander te horen gekregen.

Op vrijdagmiddag iets na vijf uur werd de loting gehouden voor die tweede ronde. Dat werd gedaan bij De Voetbalkantine van ESPN, waar live de loting bekend werd gemaakt. De zestien wedstrijden worden op 16, 17 en 18 december gespeeld.

Ajax loot in de tweede ronde tegen Excelsior Maassluis. Daarmee heeft Ajax een simpele loting te pakken. De wedstrijd zal in Maassluis afgewerkt gaan worden.