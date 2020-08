Geschreven door Jessica Westdijk 14 aug 2020 om 22:08

De KNVB heeft gewerkt aan protocollen voor het geval de competitie in de toekomst weer moet worden stilgelegd vanwege een pandemie, dat meldt het Algemeen Dagblad. Dit om discussie over de titel, Europese tickets en promotie/degradatie te voorkomen.

Als het seizoen voor minimaal 85% voltooid is, wordt er een kampioen uitgeroepen en is er promotie en degradatie. In de Eredivisie is dat dus na minstens 29 speelrondes.

Al de Eredivisie in de eerste seizoenshelft stopgezet moet worden, wordt het seizoen beschouwd als niet gespeeld. De oude verdeling zal dan gehanteerd worden. Gaat het verderop in het seizoen mis? Dan wil men de huidige stand als eindstand te nemen, maar dan zonder titel en promotie/degradatie. Beslissingen die al zijn gevallen, blijven wel geldig. Zou iemand dus bijvoorbeeld na 28 speelrondes al kampioen zijn en stopt het seizoen dan? Dan blijft die titel gewoon staan. Het betekent ook dat er dus bijvoorbeeld 1 ploeg kan degraderen en niemand promoveert.

Tot slot ook niet onbelangrijk: doelsaldo blijft leidend als beide ploegen gelijk eindigen, dus niet onderling resultaat.