KNVB denkt aan aanpassing Eredivisie: "Ja, dat is een optie"

De KNVB maakt zich zorgen over de toekomst van het Nederlandse voetbal in Europees verband. Nederland is weggezakt op de coëfficiëntenranglijst en mag daardoor vanaf komend seizoen één ploeg minder afvaardigen. Eredivisie-directeur Jan de Jong luidt de noodklok.

"Om te beginnen moet voor iedereen duidelijk zijn dat we uitsluitend de sterkste teams op moeten stellen in Europa", waarschuwt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Voorheen kon je als club of trainer nog weleens beargumenteren dat je de competitie belangrijker vond, omdat je als nummer 2 of 3 nog de Champions League in kon."

"Maar die tijd is voorbij", meent De Jong. "Die positie zijn we nu kwijt. Elk punt telt om weer uit dit dal te kunnen klimmen. Daarbij is het belangrijk dat onze sterkste teams in Europa terechtkomen. Juist ook in de Conference League, want daar zijn de meeste punten te verdelen."

Volgens De Jong kan Nederland op twee manieren zorgen voor een betere positie in Europees verband. "Ofwel door de competitie wezenlijk te versterken. Ofwel door de play-offs af te schaffen zolang we in Europa niet stevig op de zesde plaats staan", aldus de bestuurder, die het afschaffen van de play-offs als een serieuze mogelijkheid ziet.