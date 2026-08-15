KNVB denkt aan aanpassing Eredivisie: "Ja, dat is een optie"
De KNVB maakt zich zorgen over de toekomst van het Nederlandse voetbal in Europees verband. Nederland is weggezakt op de coëfficiëntenranglijst en mag daardoor vanaf komend seizoen één ploeg minder afvaardigen. Eredivisie-directeur Jan de Jong luidt de noodklok.
"Om te beginnen moet voor iedereen duidelijk zijn dat we uitsluitend de sterkste teams op moeten stellen in Europa", waarschuwt De Jong in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Voorheen kon je als club of trainer nog weleens beargumenteren dat je de competitie belangrijker vond, omdat je als nummer 2 of 3 nog de Champions League in kon."
"Maar die tijd is voorbij", meent De Jong. "Die positie zijn we nu kwijt. Elk punt telt om weer uit dit dal te kunnen klimmen. Daarbij is het belangrijk dat onze sterkste teams in Europa terechtkomen. Juist ook in de Conference League, want daar zijn de meeste punten te verdelen."
Volgens De Jong kan Nederland op twee manieren zorgen voor een betere positie in Europees verband. "Ofwel door de competitie wezenlijk te versterken. Ofwel door de play-offs af te schaffen zolang we in Europa niet stevig op de zesde plaats staan", aldus de bestuurder, die het afschaffen van de play-offs als een serieuze mogelijkheid ziet.
"Ja, dat is een optie die we met de clubs gaan bespreken", beaamt hij. "Het heeft zowel een voordeel als een nadeel. Het voordeel is dat je kostbare tijd wint in de overvolle kalender – en daarnaast weet je zeker dat het hooggeplaatste team de Conference League in gaat."
Voor ploegen die niet vaak meestrijden om de top vijf ziet de toekomst er wel minder rooskleurig uit. "Het nadeel is dat clubs zoals FC Groningen of Sparta wellicht niets meer hebben om voor te spelen in de laatste fase van het seizoen. De play-offs zorgen voor de broodnodige weerstand in de competitie. Die weerstand hebben we hard nodig."
"Neem de laatste speeldag van 2025", geeft De Jong als voorbeeld. "FC Groningen ging mede tot het absolute uiterste tegen Ajax omdat ze nog steeds de play-offs konden halen. Goede kans dat die 2-2 in de allerlaatste minuut, zonder de play-offs, niet was gevallen."
De Jong wil bij het besluit de voor- en nadelen in kaart brengen en wijst daarbij naar het collectieve belang. "En sowieso moeten we hier flexibel in durven zijn. Als we de play-offs zouden schrappen, kunnen we ze later ook weer invoeren. De situatie van nu hoeft niet hetzelfde te zijn als die over drie jaar."
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