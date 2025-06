KNVB-directeur werd plots verrast: "Zonder schaal naar Ajax"

Op 11 mei kon Ajax het kampioenschap binnenhalen als PSV verloor van Feyenoord en de Amsterdammers zelf zouden winnen van NEC. Toen PSV in De Kuip snel met 2-0 achter kwam, begon het bij Van Leeuwen te kriebelen.

"Met draaiende motor zaten we in de parkeergarage van ESPN, vlak bij het stadion van Ajax, te wachten tot PSV klaar was. Scoorde Feyenoord, dan moesten we in een kwartier bij Ajax zijn met de schaal", vertelt ze aan het Algemeen Dagblad. Maar het liep anders: PSV kwam terug, won, en Ajax ging vervolgens met 0-3 onderuit tegen NEC. "We zijn nog wel naar Ajax gegaan, maar zonder schaal. Die lieten we bij ESPN achter."

Wat volgde was een totale ineenstorting van Ajax. De ploeg verspeelde ook punten tegen FC Groningen, terwijl PSV bleef winnen. Op de laatste speeldag stelde de ploeg van Peter Bosz de titel veilig met een 3-1 overwinning bij Sparta.