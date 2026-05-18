'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'

Het competitiebestuur betaald voetbal heeft een beroep gedaan om tóch uitsupporters toe te laten bij Ajax - FC Groningen. Dat schrijft de Telegraaf maandagavond.

Maandag werd bekend dat de lokale autoriteiten in Volendam geen supporters van FC Groningen toelaten bij de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Dat zorgde voor een storm van kritiek en harde woorden van FC Groningen, dat gelijk beklag deed bij de KNVB.

Het competitiebestuur betaald voetbal heeft nu bij burgemeester Beukers van Edam-Volendam een beroep gedaan om tóch supporters van de Trots van het Noorden toe te laten donderdagavond. Meerdere supportersgroepen kondigden al aan om sowieso naar Volendam te gaan. De burgemeester heeft dat nu in overweging.