Geschreven door Jessica Westdijk 28 apr 2022 om 10:04

Op 8 mei staan twee topduels in de Eredivisie op het programma: AZ – Ajax en Feyenoord – PSV. Oorspronkelijk zou Ajax om 16.45 aftrappen, terwijl men in De Kuip om 14.30 zou beginnen.

Dat is nu omgedraaid in overleg met Feyenoord, dat op donderdag 5 mei nog de halve finale van de Conference League in Marseille speelt. Op deze manier hebben de Rotterdammers een paar uur extra rust.

Voor Ajax is de verschuiving erg ongelukkig, want het zou dat weekend kampioen kunnen worden. Nu moet het dus na AZ – Ajax nog een paar uur afwachten of PSV punten laat liggen.