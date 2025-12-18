KNVB duidelijk over toekomst Ronald Koeman: "Geen dag eerder"

De KNVB gaat pas ná het WK in gesprek over de toekomst van Ronald Koeman. Er zal ook nog niet gesproken worden met kandidaten om de bondscoach bij een eventueel vertrek op te volgen.

Koeman beschikt over een contract tot ná het WK en eerder zal er ook niet over een eventuele verlenging gesproken worden. "Het komend halfjaar is alles bij ons op het WK gericht. Zowel Ronald als wij als directie zijn het erover eens dat we pas ná het toernooi met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Geen dag eerder", laat directeur Marianne van Leeuwen weten aan het Algemeen Dagblad.

Dat betekent ook dat er nog geen potentiële opvolgers benaderd zullen worden. "Ook dat zou alleen maar afleiden van de hoofdzaak: we willen het WK winnen", benadrukt Van Leeuwen. "Het is geen geheim dat dat onze grote ambitie is, uiteraard ook die van Ronald. Dat gaat boven al het andere."