KNVB gaat meer gegevens van Ajax-fans verzamelen: "Basis staat"

Supporters in het Nederlandse betaald voetbal krijgen de komende jaren steeds vaker te maken met digitale identiteitscontroles. De KNVB wil de Persoonlijke Digitale Toegang (PDT) vanaf het seizoen 2028/29 verplicht stellen. Daarmee moeten supporters bij ieder bezoek aan een wedstrijd digitaal kunnen aantonen wie ze zijn.

Waar een kaartje kopen en vervolgens naar het stadion gaan jarenlang voldoende was, vragen verschillende clubs inmiddels al om extra identificatie. Bij de controle wordt een identiteitsbewijs met een telefoon uitgelezen. Volgens de KNVB moet de maatregel bijdragen aan de veiligheid in en rond voetbalstadions. De invoering roept tegelijkertijd vragen op over de hoeveelheid persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt. Kassa liet ethisch hacker Sijmen Ruwhof onderzoek doen naar de toepassing van PDT bij PSV.

Voor de uiteindelijke controle zijn volgens het onderzoek slechts enkele gegevens nodig, waaronder de voor- en achternaam, geboortedatum en pasfoto. Tijdens het uitlezen van het identiteitsbewijs worden echter tijdelijk meer gegevens verwerkt. Afhankelijk van het gebruikte document kan het bijvoorbeeld gaan om documentinformatie en rijbewijscategorieën. In bepaalde situaties kan zelfs het burgerservicenummer (BSN) worden verwerkt, terwijl dat volgens de regels niet is toegestaan.