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KNVB gaat meer gegevens van Ajax-fans verzamelen: "Basis staat"

Arthur
Ajax-fans in het thuisvak
Ajax-fans in het thuisvak Foto: © Pro Shots

Supporters in het Nederlandse betaald voetbal krijgen de komende jaren steeds vaker te maken met digitale identiteitscontroles. De KNVB wil de Persoonlijke Digitale Toegang (PDT) vanaf het seizoen 2028/29 verplicht stellen. Daarmee moeten supporters bij ieder bezoek aan een wedstrijd digitaal kunnen aantonen wie ze zijn.

Waar een kaartje kopen en vervolgens naar het stadion gaan jarenlang voldoende was, vragen verschillende clubs inmiddels al om extra identificatie. Bij de controle wordt een identiteitsbewijs met een telefoon uitgelezen. Volgens de KNVB moet de maatregel bijdragen aan de veiligheid in en rond voetbalstadions. De invoering roept tegelijkertijd vragen op over de hoeveelheid persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt. Kassa liet ethisch hacker Sijmen Ruwhof onderzoek doen naar de toepassing van PDT bij PSV.

Voor de uiteindelijke controle zijn volgens het onderzoek slechts enkele gegevens nodig, waaronder de voor- en achternaam, geboortedatum en pasfoto. Tijdens het uitlezen van het identiteitsbewijs worden echter tijdelijk meer gegevens verwerkt. Afhankelijk van het gebruikte document kan het bijvoorbeeld gaan om documentinformatie en rijbewijscategorieën. In bepaalde situaties kan zelfs het burgerservicenummer (BSN) worden verwerkt, terwijl dat volgens de regels niet is toegestaan.

Daarmee ontstaat de vraag welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om supporters veilig toegang te geven tot een voetbalwedstrijd. De hoeveelheid informatie maakt de beveiliging van de systemen belangrijk. Wanneer dergelijke gegevens in verkeerde handen vallen, kan dat volgens deskundigen grote gevolgen hebben.

Jaap Paulsen van de KNVB benadrukt bij Kassa dat er zorgvuldig met de gegevens moet worden omgegaan. "Het aantal incidenten in stadions neemt af, maar we zijn er nog niet. We hebben verschillende maatregelen nodig, digitalisering biedt verschillende voordelen en nieuwe mogelijkheden. Van persoonlijke digitale toegang wordt het stadion veiliger en krijgen de mensen meer service. Dus in principe kan je daar niks tegen hebben. Wat belangrijk is, is dat het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat doen we samen met de overheid en experts. De basis staat, sommige clubs zijn er al mee bezig. Als het gaat om de voorwaarden, dingen kunnen worden aangepast worden. We willen dat iedereen tevreden is en dat de gegevens beschermd zijn."

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