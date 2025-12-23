'KNVB gebeten hond na door laten gaan Jong Ajax': "Nul empathie"

RKC Waalwijk heeft het kalenderjaar 2025 afgesloten met een overwinning. Op bezoek bij Jong Ajax werd met 0-2 gewonnen, al draaide de avond in Amsterdam nauwelijks om het voetbal.

De doelpunten kwamen op naam van Cleonise en Kuster, maar sportief gezien viel er weinig te genieten. Wat de wedstrijd vooral typeerde, was het emotionele eerbetoon aan Elisa, de onlangs overleden vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl. Zij kwam tragisch om het leven na een aanrijding tijdens het hardlopen. Voorafgaand aan het duel werd zij herdacht met een indrukwekkende minuut stilte, gevolgd door een minuut applaus. Ook speelden beide ploegen met rouwbanden.

De omstandigheden drukten een zware stempel op het duel, zeker aan Ajax-zijde. Met de overwinning pakt RKC wel belangrijke punten. De ploeg klimt daarmee iets uit het dal en stijgt naar de tiende plaats op de ranglijst. Na de winterstop hervatten de Waalwijkers de competitie met een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht.

Rondom de wedstrijd ontstond echter ook veel discussie. Veel supporters konden zich er niet in vinden dat de KNVB besloot het duel door te laten gaan, gezien de heftige emoties bij Jong Ajax. Op X verschenen tal van boze reacties. Hieronder volgt een verzameling daarvan.