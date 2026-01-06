KNVB geeft duidelijkheid over Telstar - Ajax: "Dat wachten we af"

Ajax hervat zondagmiddag de competitie met een uitwedstrijd tegen Telstar. Het is de vraag of die wedstrijd door kan gaan vanwege het winterweer.

De KNVB heeft echter aan de NOS laten weten nog niet bezig te zijn met het uitstellen van de Eredivisiewedstrijden dit weekend nu de voetbalvelden in Nederland ondergesneeuwd zijn en het winterweer voorlopig aanhoudt.

"Het is gebruikelijk dat we veel scenario's over wat wel en wat niet bespreken, maar niet heel anders dan anders. Er is nog niet iets concreets van een speelronde uitstellen, we wachten de berichtgeving af", aldus een woordvoerder van de voetbalbond.

De KNVB houdt nauw contact met de clubs. "De clubs hebben contact met de lokale driehoek. In dat contact wordt onder andere besproken of supporters veilig kunnen afreizen naar de stadions."

Een aantal clubs kan zich in Nederland niet optimaal voorbereiden door de winterse omstandigheden. Ook in het buitenland kampen clubs met problemen, omdat terugvluchten geannuleerd zijn. Telstar, de tegenstander van Ajax, is naar Marbella gevlogen. Daar wordt vandaag geoefend tegen Marbella FC. Het is niet duidelijk of de Witte Leeuwen problemen hebben met de geplande terugvlucht. Ajax is in Nederland gebleven.