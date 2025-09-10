KNVB geeft flinke subsidie aan Ajax: "Wel kunnen verantwoorden"

De KNVB gaat de komende twee jaar extra investeren in de profteams in het vrouwenvoetbal. Volgens de NOS krijgen de clubs de komende twee jaar 100.000 euro per seizoen van de Nederlandse voetbalbond.

Mogelijk wordt de regeling daarna nog met drie jaar verlengd. De KNVB overweegt die optie in de komende periode. De subsidie die de bond in juni tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) heeft vastgesteld, wordt verdeeld onder alle clubs in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie en Eerste Divisie, met uitzondering van de Jong-teams.

"De teams moeten dan wel kunnen verantwoorden dat de uitgave van 100.000 euro ten goede komt aan het vrouwenvoetbal, voordat de KNVB het bedrag beschikbaar stelt", schrijft de NOS. De bond hoopt de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal te stimuleren met de subsidie.