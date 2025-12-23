KNVB geeft uitleg over omstreden goal: "Het blijft mensenwerk"

Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
De KNVB heeft uitleg gegeven over de omstreden openingstreffer van NEC tegen Ajax (2-2) in Nijmegen. Het doelpunt werd uiteindelijk geregistreerd als een eigen doelpunt van Ajax-doelman Vitzeslav Jaros, maar er was twijfel of de bal volledig over de doellijn was gegaan.

Aanvankelijk werd het doelpunt niet toegekend, maar na tussenkomst van de VAR besloot men het toch te laten gelden voor NEC. Dit gebeurde op basis van de beelden van de Goal Line Replay-camera's. Deze camera’s zijn exact op de doellijn gericht en bedoeld om vast te stellen of de bal de lijn volledig heeft gepasseerd. Toch bieden ook deze camera’s geen absolute zekerheid.

"Goal Line Replay maakt de beoordeling aanzienlijk nauwkeuriger dan voorheen", zegt een woordvoerder tegen ESPN. "Waar het eerder aan de assistent-scheidsrechter was om dit in real time te beoordelen, beschikt de VAR nu over extra camera’s die loodrecht op de doellijn staan en kan het beeld worden stilgezet. De beoordeling op basis van deze beelden blijft echter mensenwerk."

