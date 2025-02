KNVB gekraakt: "En met PEC Zwolle - Ajax gebeurt helemaal niks"

Frank van Mosselveld baalt enorm dat de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen is verplaatst. De algemeen directeur van FC Groningen is niet te spreken over de beslissing van de KNVB.

Om Feyenoord, PSV en AZ meer rust te geven voor de Europese wedstrijden, zijn de competitieduels van begin volgende maand verplaatst. Dat Feyenoord - FC Groningen niet op zaterdag 8 maart, maar op woensdag 2 april wordt gespeeld, viel bij FC Groningen rauw op het dak. "Zeker in een cruciale fase van de competitie waarin we nu zitten", reageert Van Mosselveld bij RTV Noord.

De directeur vindt het kwalijk dat de afwegingen om wedstrijden te verplaatsen niet altijd even zorgvuldig gebeurt. "Voor ons valt niet te rijmen dat de ene wedstrijd een uur wordt uitgesteld, de andere wordt uitgesteld, terwijl met een derde (PEC Zwolle-Ajax) helemaal niks gebeurt", aldus Van Mosselveld. "We zijn ten eerste niet blij dat deze wedstrijd volgende week niet wordt gespeeld, en ten tweede dat die zonder overleg is verplaatst naar woensdag 2 april. In een week waarin we ook NAC en PSV treffen.