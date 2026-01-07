KNVB hakt knoop door: streep door 6 wedstrijden in Nederland

De voetballiefhebbers zullen nog wat langer moeten wachten op de eerste Eredivisie-wedstrijd van 2026. De wedstrijd van NEC tegen FC Utrecht van aanstaande vrijdag is namelijk afgelast. Dat meldt de KNVB zojuist aan ESPN .

Alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdag 9 januari 2026 worden afgelast vanwege de winterse omstandigheden. De komende dagen buigt de bond zich over de overige wedstrijden van komend weekend. Volgens de bond kan de veiligheid van de spelers, supporters en personeel in en rondom de stadions door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd worden.

De afgelaste wedstrijden zullen op korte termijn worden ingehaald. Wanneer is nog niet duidelijk. Naast NEC - FC Utrecht gaat er ook een streep door de vijf Keuken Kampioen Divisie-duels FC Dordrecht - Helmond Sport, FC Emmen - SC Cambuur, MVV - Almere City, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag. Ajax komt zondag pas in actie tegen Telstar.