Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
KNVB hakt knoop door: streep door 6 wedstrijden in Nederland

Niek
Sneeuw in De Galgenwaard
Sneeuw in De Galgenwaard Foto: © Pro Shots

De voetballiefhebbers zullen nog wat langer moeten wachten op de eerste Eredivisie-wedstrijd van 2026. De wedstrijd van NEC tegen FC Utrecht van aanstaande vrijdag is namelijk afgelast. Dat meldt de KNVB zojuist aan ESPN.

Alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdag 9 januari 2026 worden afgelast vanwege de winterse omstandigheden. De komende dagen buigt de bond zich over de overige wedstrijden van komend weekend. Volgens de bond kan de veiligheid van de spelers, supporters en personeel in en rondom de stadions door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd worden.

De afgelaste wedstrijden zullen op korte termijn worden ingehaald. Wanneer is nog niet duidelijk. Naast NEC - FC Utrecht gaat er ook een streep door de vijf Keuken Kampioen Divisie-duels FC Dordrecht - Helmond Sport, FC Emmen - SC Cambuur, MVV - Almere City, Vitesse - FC Eindhoven en Willem II - ADO Den Haag. Ajax komt zondag pas in actie tegen Telstar. 

Kenneth Taylor toont met ploeggenoten van Ajax een shirt voor Paddy

BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'

0
Jordi Cruijff bij Ajax

Ajax moet presentatie van Jordi Cruijff (51) voorlopig uitstellen

0
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
