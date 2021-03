Geschreven door Jessica Westdijk 09 mrt 2021 om 13:03

Maandagavond vertelden Mark Rutte en Hugo de Jonge de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voor nu verandert er weinig, maar de hoop is dat eind maart onder andere de terrassen weer open kunnen.

De KNVB put daar hoop uit en ziet mogelijkheden om vanaf dat moment ook weer voetbal met publiek mogelijk te maken: “Mooi dus dat er nu perspectief wordt geboden voor de komende maanden. Terrassen kunnen mogelijk op 31 maart weer open. Mensen kunnen dan in de buitenlucht en op 1,5 meter afstand van elkaar weer genieten. Dat is precies wat wij ons publiek ook te bieden hebben. Dan zijn we weer terug op het niveau waarop we het seizoen zijn gestart: plateau 6 (beperkt publiek in de stadions).”

De bond hoopt dus onder andere dat er publiek aanwezig kan zijn bij de bekerfinale en ook bij het slot van de competitie.