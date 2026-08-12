KNVB presenteert Xavi, 'oud-Ajacied in beeld als assistent'
De KNVB is in onderhandeling met voormalig Barcelona-trainer Xavi (46). Dat meldt de Telegraaf woensdagavond.
De KNVB is nog altijd op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman en volgens de Telegraaf geldt Xavi momenteel als de belangrijkste kandidaat. De voetbalbond sprak eerder deze zomer al met Arne Slot, Michael Reiziger en de Spaanse Roberto Martinez.
Xavi dirigeerde jarenlang het middenveld van FC Barcelona en was daarna drie seizoenen trainer van de Spaanse grootmacht. Sinds zijn vertrek medio 2024 zit de oefenmeester zonder werk. De Spaans international wilde een pauze om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen.
Mogelijk komt er een einde aan die sabbatical nu Xavi serieus in beeld is voor het Nederlands elftal. Patrick Kluivert geldt als een van de voornaamste kandidaten om Xavi te assisteren bij Oranje. Binnen de KNVB zou er breed draagvlak zijn voor de voormalig spits van Ajax, AC Milan, FC Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV en Lille.
Update: De komst van Xavi is razendsnel bevestigd door de KNVB. De Spaanse oefenmeester tekent een contract tot medio 2030.
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KNVB presenteert Xavi, 'oud-Ajacied in beeld als assistent'
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