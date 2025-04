KNVB is dolblij: "Geen verhoging op de kaartjes voor de fans"

"Dit is een enorme opsteker voor iedereen op en buiten het veld. Sport is een basisbehoefte en een investering in de gezondheid van Nederland. Sport biedt een plaats waar mensen samen komen en strijden voor dezelfde doelen. Op de vele duizenden amateurvelden of in de stadions van de betaaldvoetbalclubs: voetbal blijft toegankelijk voor iedereen", zo reageert de Nederlandse voetbalbond in een statement.

De KNVB ziet dat door de btw op 9% te houden er mogelijkheden zijn. "Voor het voetbal betekent dit concreet: geen verhoging op de kaartjes voor de fans en rust voor alle voetballers die week in, week uit hun hobby uitoefenen. Er is ruimte voor amateurclubs om te blijven groeien, want de investering van 7 miljoen in jeugd- en amateurvoetbal blijft behouden. Miljoenen Nederlanders houden de mogelijkheid te sporten en wedstrijden op alle niveaus kunnen blijven verbinden."