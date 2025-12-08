KNVB kiest na twee jaar voor andere arbiter bij Ajax - Feyenoord

Gözübüyük krijgt langs de lijnen assistentie van Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Erwin Blank fungeert als vierde official, terwijl Pol van Boekel de VAR-rol vervult. Stefan de Groot is de AVAR. Danny Makkelie floot de afgelopen drie edities van De Klassieker. Gözübüyük floot in september 2023 voor het laatst een duel tussen Ajax en Feyenoord. De Klassieker werd toen gestaakt omdat fans van Ajax op twee verschillende momenten vuurwerk op het veld gooiden.

De wedstrijd wordt gespeeld in een deels lege ArenA. Dat is het gevolg van de straf die Ajax eerder oplegde aan de eigen harde kern, naar aanleiding van het vuurwerkincident tijdens het duel met FC Groningen op 30 november. Vanaf de F-Side werd toen massaal vuurwerk op het veld gegooid, wat leidde tot stevige maatregelen.