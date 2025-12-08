Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
KNVB kiest na twee jaar voor andere arbiter bij Ajax - Feyenoord

Amber
bron: KNVB
Serdar Gözübüyük
Serdar Gözübüyük Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük benoemd als scheidsrechter voor De Klassieker van aanstaande zondag. De arbiter geeft om 14.30 uur het startsein voor Ajax - Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

Gözübüyük krijgt langs de lijnen assistentie van Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Erwin Blank fungeert als vierde official, terwijl Pol van Boekel de VAR-rol vervult. Stefan de Groot is de AVAR. Danny Makkelie floot de afgelopen drie edities van De Klassieker. Gözübüyük floot in september 2023 voor het laatst een duel tussen Ajax en Feyenoord. De Klassieker werd toen gestaakt omdat fans van Ajax op twee verschillende momenten vuurwerk op het veld gooiden.

De wedstrijd wordt gespeeld in een deels lege ArenA. Dat is het gevolg van de straf die Ajax eerder oplegde aan de eigen harde kern, naar aanleiding van het vuurwerkincident tijdens het duel met FC Groningen op 30 november. Vanaf de F-Side werd toen massaal vuurwerk op het veld gegooid, wat leidde tot stevige maatregelen.

Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Kaj Sierhuis

