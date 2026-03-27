2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'

bron: De Telegraaf
Óscar García op het trainingsveld bij Ajax
Óscar García op het trainingsveld bij Ajax

De KNVB heeft de clubs in het betaald voetbal opgeroepen om extra scherp te zijn op de speelgerechtigdheid van hun spelers. Volgens De Telegraaf ligt de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij de clubs zelf, die moeten controleren of alle benodigde documenten, zoals werkvergunningen, in orde zijn.

De kwestie kwam in een stroomversnelling na het protest van NAC Breda. De club wilde het met 6-0 verloren duel tegen Go Ahead Eagles laten overspelen, omdat tegenstander Dean James mogelijk niet speelgerechtigd zou zijn na zijn keuze voor de Indonesische nationaliteit. De KNVB wees dat verzoek echter af, maar daarmee is de discussie niet verdwenen.

In aanloop naar de komende speelrondes moeten clubs nu zelf nagaan of alles administratief klopt. Dat leidt tot onzekerheid, want niet alleen spelers met een Indonesisch paspoort liggen onder een vergrootglas, ook bij andere nationaliteiten, zoals Surinaamse, bestaan vraagtekens. Zo speelde James afgelopen weekend nog gewoon, terwijl FC Emmen ervoor koos om Tim Geypens juist buiten de selectie te laten.

Volgens Jeroen Kapteijns kan deze situatie grote impact hebben op de competitie. "Dan worden vanaf volgende week allemaal spelers aan de kant gehouden, die tot dan wel steeds mee hebben gedaan", stelt hij. De verslaggever gaat zelfs een stap verder en spreekt van 'een ongekende competitievervalsing'. Daarbij noemt hij onder meer Tjaronn Chery, Virgil Misidjan, Etienne Vaessen en Justin Hubner als spelers die mogelijk geraakt worden door de onzekerheid rondom speelgerechtigdheid.

Gerelateerd:
Hélène Hendriks in de Johan Cruijff ArenA

Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"

Brian Brobbey bij Oranje

Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"

Lees meer:
Marciano Vink in het Philips Stadion

Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"

René van der Gijp

Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"

Sergiño Dest

Sergiño Dest blikt terug: "We waren in gesprek over verlenging"

Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

