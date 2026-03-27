KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'
De KNVB heeft de clubs in het betaald voetbal opgeroepen om extra scherp te zijn op de speelgerechtigdheid van hun spelers. Volgens De Telegraaf ligt de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij de clubs zelf, die moeten controleren of alle benodigde documenten, zoals werkvergunningen, in orde zijn.
De kwestie kwam in een stroomversnelling na het protest van NAC Breda. De club wilde het met 6-0 verloren duel tegen Go Ahead Eagles laten overspelen, omdat tegenstander Dean James mogelijk niet speelgerechtigd zou zijn na zijn keuze voor de Indonesische nationaliteit. De KNVB wees dat verzoek echter af, maar daarmee is de discussie niet verdwenen.
In aanloop naar de komende speelrondes moeten clubs nu zelf nagaan of alles administratief klopt. Dat leidt tot onzekerheid, want niet alleen spelers met een Indonesisch paspoort liggen onder een vergrootglas, ook bij andere nationaliteiten, zoals Surinaamse, bestaan vraagtekens. Zo speelde James afgelopen weekend nog gewoon, terwijl FC Emmen ervoor koos om Tim Geypens juist buiten de selectie te laten.
Volgens Jeroen Kapteijns kan deze situatie grote impact hebben op de competitie. "Dan worden vanaf volgende week allemaal spelers aan de kant gehouden, die tot dan wel steeds mee hebben gedaan", stelt hij. De verslaggever gaat zelfs een stap verder en spreekt van 'een ongekende competitievervalsing'. Daarbij noemt hij onder meer Tjaronn Chery, Virgil Misidjan, Etienne Vaessen en Justin Hubner als spelers die mogelijk geraakt worden door de onzekerheid rondom speelgerechtigdheid.
Hélène Hendriks vertelt over Oranje-boycot: "Op de vingers getikt"
Brobbey onthult sterkste tegenstander: "Dat was wel een beest"
KNVB komt met flinke waarschuwing voor clubs na 'paspoortgate'
Willem Weijs roemt Ajax-talent: "Hij heeft me best wel verrast"
Koeman over transfer oud-Ajacied: "Hij heeft mij ook gebeld"
'Ajax hield datalek stil na sluiten van deal met ethisch hacker'
'Francisco Conceição kan zich gaan opmaken voor megatransfer'
Supporters aangehouden na ongeregeldheden in ArenA: "Volle gang"
PSV'er meldt zich boos op Instagram na Marokkaanse oproep Bounida
Dies Janse over toekomst: "Probeer me daar niet op te focussen"
PSV maakt indruk: "Een spectaculaire sprong richting Ajax-niveau"
Gloukh maakt indruk op sterspeler van PSG: "Heel goede speler"
Ronald Koeman verklaart Wout Weghorst-oproep: "Dat is de reden"
'Wout Weghorst ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'
Driessen meent: "Ajax zit waarschijnlijk niet op hem te wachten"
René van der Gijp over Brian Brobbey: "Het leuke aan hem is..."
Vink: "Ik vind dat hij wel de voorkeur boven Steur moet hebben"
Oud-Ajacied dichtbij unieke prestatie: "Kan een legende worden"
Johan Inan wijst zwakste schakels aan bij Ajax: "Dieptepunt"
Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"
Gijp ziet wereldspeler: "Die is 84 keer zo goed als Mika Godts"
Dave Maasland vreest: "Dan heeft Ajax er een klein probleem bij"
Steur onthult: "Ik heb daar inderdaad met hem over gesproken"
Óscar García na Klassieker: "Ik vond het een goede wedstrijd"
Ten Cate: "Mijn moeder is nog nooit zo geïnteresseerd geweest"
'PSV gaat spoedig miljoenen neertellen voor oud-speler van Ajax'
Ajax deelt plannen Nieuwe Toekomst: "Moet visitekaartje worden"
Wilfred Genee onthult: "Hij kon alles zien in systeem van Ajax"
Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging
Willie Overtoom haalt uit naar Ajax: "Ze worden teveel gepamperd"