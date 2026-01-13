Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'KNVB krijgt sneer na Telstar - Ajax': "Voor wie doet je het?"

Arthur
bron: Radio Noord
Sean Steur in actie tegen Telstar
Sean Steur in actie tegen Telstar Foto: © Pro Shots

In de aanloop naar de hervatting van de Eredivisie kreeg Nederland te maken met stevige winterse omstandigheden. In de Keuken Kampioen Divisie en het amateurvoetbal werden wedstrijden afgelast, maar op het hoogste niveau besloot de KNVB om vrijwel het volledige programma door te laten gaan. Dat besluit stuitte op forse kritiek van Hans Nijland, die ook achteraf niets afdoet aan zijn standpunt.

De wedstrijd NEC - FC Utrecht werd op vrijdag nog uitgesteld, maar duels als Telstar tegen Ajax gingen wel door. Dat gebeurde onder barre omstandigheden, met lage temperaturen en een ijzig stadion.

Op Radio Noord liet Nijland zich kritisch uit over het beleid van de voetbalbond. "FC Groningen heeft het geweldig gedaan, met het speelklaar maken van het veld en de tribunes waren prima", aldus de oud-directeur. "Maar onze nationale voetbalbond moet veel meer oog hebben voor de supporters en hun belangen. We hadden nogal wat lege stoeltjes in het stadion. Eigenlijk vind ik dat deze hele speelronde eruit had gemoeten, en dan een moment zoeken om onder betere omstandigheden te voetballen."

Ook clubwatcher Stefan Bleeker sluit zich aan bij die kritiek. "Je moet je afvragen: voor wie doe je het dan eigenlijk? Natuurlijk zijn er ook mensen die op tv kijken, maar de mensen in het stadion staan wat mij betreft voorop. En als je kijkt naar de hoeveelheid lege stoeltjes, wat me nog niet echt heel erg tegenviel, had je die wedstrijd er wat mij betreft uit moeten gooien."

Niet alleen FC Groningen merkte de gevolgen van het winterweer. Meerdere Eredivisie-clubs zagen de tribunes minder gevuld dan gebruikelijk. Het is dan ook goed mogelijk dat clubs richting de KNVB aandringen op een andere aanpak bij vergelijkbare omstandigheden in de toekomst.

