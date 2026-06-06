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KNVB kritisch na Ajax-duel: "Het was beter geweest om te stoppen"

Joram
Veel regen bij SC Heerenveen - Ajax
Veel regen bij SC Heerenveen - Ajax Foto: © BSR Agency

Manager scheidsrechterszaken van de KNVB, Raymond van Meenen, kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Hoewel hij over het algemeen tevreden is, plaatst hij ook kritische kanttekeningen. In 306 wedstrijden werden 21 onjuiste beslissingen genoteerd, ondanks de aanwezigheid van de VAR.

"Dat zijn er 21 te veel. Maar het is een utopie dat het naar nul kan", zegt hij bij ESPN. "Scheidsrechters blijven mensen en er is altijd ruimte voor interpretatie. De fouten die zijn gemaakt, horen ook bij het vak. Je kunt discussiëren over een strafschop na hands, een rode kaart bij een tackle of een ingreep van de VAR."

"We zijn weggebleven van grote spelregelfouten of situaties waarvan het hele land zegt: hoe kan dit?" Een opvallend moment in de slotfase van het seizoen was het doorspelen tijdens SC Heerenveen – Ajax, ondanks extreme regenval waardoor de bal nauwelijks nog rolde. Volgens Van Meenen lag de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de scheidsrechter. "De scheidsrechter is hierin verantwoordelijk."

"Hij is de enige die een besluit neemt. Naar ons idee had hij het kunnen stilleggen en even met aanvoerders en mensen langs de kant kunnen overleggen of er verbetering in het weer zichtbaar was. En in dat geval was het misschien beter geweest om even te stoppen. Maar de scheidsrechter moet zelf vaststellen of het veilig voor de spelers is en of de bal nog rolt", aldus Van Meenen.

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